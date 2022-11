Miljardenproject eindelijk van start: vier nieuwe onderzeeërs voor marine

Wie gaat de vier nieuwe onderzeeërs bouwen voor de marine in Den Helder? Defensie start vandaag de offerte-procedure voor het miljardenproject. De huidige onderzeeboten varen al veel langer dan verwacht. Groepscommandant Van Zanten van de Onderzeedienst is daarom opgelucht: "Onze onderzeeeërs zitten ongelooflijk goed in elkaar, maar we willen onze mensen wel toekomstperspectief blijven bieden."

De roep om nieuwe onderzeeboten klonk al in 2014. De vier onderzeeërs in de Walrus-klasse zijn sinds 1990 in gebruik en hebben hun thuisbasis in Den Helder. De nieuwe boten zijn nodig om in NAVO-verband volwaardig mee te blijven doen. Onderzeeërs worden vooral ingezet voor verkenningen. In oorlogstijd zouden ze zich vooral bezighouden met het opsporen en aanvallen van vijandelijke onderzeeboten en oppervlakteschepen.

Er zijn drie kandidaatwerven voor de bouw van de nieuwe onderzeeboten, waaronder Damen Shipyards in Den Helder. Pas in 2024 zal duidelijk worden wie de boten mag bouwen, waarna de eerste nieuwe onderzeeër rond 2034 kan proefdraaien in de haven van Den Helder. Uiterlijk in 2037 moeten de huidige onderzeeërs zijn vervangen. De huidige onderzeeërs van de Walrus-klasse moeten in afwachting van de nieuwe boten dus tot midden jaren ’30 blijven varen.

Submarine Valley

Zowel de marine als de gemeente Den Helder hopen dat met de komst van de nieuwe onderzeeërs, de onderhoudsdienst (DMI) van de marine onderdeel kan worden van een soort 'Submarine Valley' in Den Helder. Schepen van NAVO-bondgenoten zouden daar terecht kunnen voor onderhoud. Volgens de marine zou dat in het gunstigste geval een extra impuls kunnen geven aan hoogwaardig scholing en werkgelegenheid in de regio.