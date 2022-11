Politie zoekt getuigen na zware mishandeling 15-jarige jongen in Haarlem

De politie is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling die maandagmiddag plaatsvond aan de Gedempte Voldersgracht in Haarlem. Het 15-jarige slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politie is op zoek naar drie tot zes jongens van tussen de 13 en 15 jaar oud. Allemaal waren ze donker gekleed en renden na afloop door de Zuiderstraat in de richting van de Gedempte Oude Gracht. De politie roept getuigen op zich te melden.

De jongen werd rond 17:15 uur geschopt en geslagen door een groep jongens. Op dat moment was er een grote groep omstanders aanwezig.

