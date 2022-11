Omrijden geblazen: N201 bij Uithoorn dit weekend deels afgesloten

Automobilisten die aankomend weekend van Aalsmeer naar Uithoorn of andersom willen rijden, moeten er rekening mee houden dat de N201 gedeeltelijk is afgesloten. De weg moet dicht vanwege de aanleg van een viaduct voor de nieuwe Uithoornlijn (tramlijn 25).

Wie toch die kant op moet, kan een van de omleidingsroutes volgen. Die lopen via de A2, de A9 en de N232. Weggebruikers die in Uithoorn moeten zijn, of vanuit Uithoorn komen, kunnen via de N196 (Koningin Maximalaan) op hun bestemming komen. Houd rekening met extra reistijd door werkzaamheden op de Zijdelweg in Uithoorn.

De Amstelveenlijn is een nieuwe tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en het centrum van Uithoorn. Dura Vermeer is nu een jaar bezig met het aanleggen van de lijn en vanaf de zomer van 2024 moet de nieuwe tram gaan rijden.