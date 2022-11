Tijdelijke noodopvang voor 225 asielzoekers in Enkhuizen krijgt vorm

Met man en macht wordt er de komende weken gewerkt om een tijdelijke noodopvang in Enkhuizen op te zetten. Vanaf 1 december biedt de gemeente bij het Zuiderzeemuseum plaats voor zo'n 225 asielzoekers, omdat de tijdelijke locatie in Bergen gaat sluiten.

Bouwvakkers zijn deze week bezig om de dakconstructie van de noodopvang in elkaar te zetten. De nieuwe locatie moet plek bieden voor 225 asielzoekers. Per 1 december moeten de werkzaamheden afgerond zijn, omdat op deze datum de tijdelijke noodopvang in Bergen gesloten wordt. Deze groep die daar verblijft is bij de gemeente grotendeels bekend, en betreft voornamelijk gezinnen.

Eethuis De Dijk

Van geluidsoverlast door de werkzaamheden is geen sprake, vertelt eigenaar Piet Dol van het naastgelegen eethuis De Dijk. "De bouwvakkers komen af en toe een hapje eten", legt hij uit.

Bang voor overlast als de opvang volstroomt met asielzoekers die in Ter Apel geen onderdak kunnen krijgen is Dol ook niet. Aan WEEFF/NH Nieuws vertelt hij erop te vertrouwen dat het allemaal goed komt.

"We weten niet wat we moeten verwachten, omdat we dit nog niet eerder meegemaakt hebben. Maar wie ben ik om nu al negatief te zijn?", vraagt hij zich hardop af. "Naar wat ik begrepen heb is de opvang vooral bedoeld voor gezinnen, die aan het begin van hun asieltraject zitten. Bij de opvang in Bergen gaat het allemaal goed, en daar lopen ook beveiligers rond. Dat zal in Enkhuizen hetzelfde zijn."

Tijdelijke opvang

De tijdelijke locatie op het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum, bij de dijk naar Lelystad, is bedoeld als noodopvang voor de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Volgens Dol is het de bedoeling dat de locatie tot 1 maart 2023 wordt gebruikt, met een uitloop naar 15 maart. Omdat het seizoen van het Zuiderzeemuseum in april weer begint, hebben ze vanaf dan het terrein nodig voor hun eigen bezoekers.

Eduard van Zuijlen, burgemeester van de gemeente Enkhuizen, is eerder door Anja Schouten van de veiligheidsregio benaderd met de vraag of ze tijdelijk een noodopvang konden opzetten. Van Zuijlen wil met zijn gemeente een bijdrage leveren aan de opvangcrisis in Nederland.

"We gaan deze mensen helpen om onder menselijke omstandigheden de start van hun asielprocedure af te wachten", zegt Van Zuijlen daarover. "Het is triest dat crisisopvang nodig is, maar mensen in de kou laten slapen komt in ons woordenboek niet voor."