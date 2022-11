Haarlemse brug waar Patrick vanaf viel, stond al jarenlang bekend als gevaarlijk

De Prinsenbrug, waar afgelopen vrijdagavond de 28-jarige Patrick Wissink vanaf is gevallen terwijl de brug open ging en daarbij zwaar gewond raakte, stond al in 2018 bij de brugwachters van Haarlem bekend als één van de moeilijkste bruggen om te bedienen. Dat staat te lezen in een alarmerend onderzoeksrapport uit datzelfde jaar.

Het politieonderzoek naar de val van Wissink loopt nog en daarmee is het op dit moment nog niet duidelijk hoe zijn val kon gebeuren. Maar dat het slecht gesteld was met de veiligheid van de brug, blijkt wel uit het rapport van onderzoeksbureau Integro uit 2018, dat is gemaakt in opdracht van de gemeente Haarlem.

Het rapport spreekt over veiligheidsrisico's in combinatie met een 'chaotische verkeerssituatie'. Onderzoekers toonden maar liefst 37 punten aan die vrijwel direct of in sommige gevallen binnen één jaar moesten zijn opgelost.

Pauze nodig na bediening

In het rapport staat verder dat de brug alleen door ervaren brugwachters bediend mag worden. Ook valt er te lezen dat het bedienen van de Prinsenbrug zo intensief is, dat de brugwachter naderhand een moment de tijd nodig heeft om te kunnen ontspannen. In de winter is het juist weer zo rustig, dat dat ook gevaren met zich meebrengt.