Tim Knol is kilo's lichter en voelt zich beter dan ooit

Een paar jaar geleden ging het niet goed met Tim Knol uit Hoorn. De Noord-Hollandse muzikant at slecht, dronk te veel en had flink overgewicht. Toen de dokter hem vertelde dat hij zo niet oud zou worden, gooide Tim het roer om. Nu is hij kilo's lichter en voelt hij zich fitter dat ooit. Er is een nieuw album en een uitgebreide tour. Ron Flens van Culture Club sprak Tim voor het concert in podium Victorie in Alkmaar.

Tim Knol is back - NH Nieuws

Voor het interview lopen we langs een groenstrook achter poppodium Victorie in Alkmaar. Tim Knol in houthakkershemd, bodywarmer en wandelschoenen. "Om af te vallen moet je wel steviger doorlopen dan het struinen wat we nu doen", grapt Tim. "Ik loop het liefst in het Noord-Hollands duingebied. Ik wist ook niet dat het zo mooi was daar. Dat heb ik echt ontdekt." Door veel te wandelen, gezonder te eten en minder te drinken, raakte Tim de afgelopen jaren 40 kilo kwijt. Over de omslag in zijn leven schreef hij het album Lightyears better. De tekst gaat door na de foto.

Fan met Tim Knol is Vet t-shirt in 2011

Toen ik Tim Knol tien jaar geleden filmde in zijn doorbraakjaar toen hij een Edison won en op Lowlands stond, liepen er fans rond met "Tim Knol is Vet"op hun t-shirts. "Ik was toen ook echt vet. Heel lang heb ik me daar ook best goed bij gevoeld hoor", vertelt Tim. Maar in de loop der jaren werd hij steeds zwaarder door slecht eten en veel drank. "Ik was een midnight snacker. Ik kon wel goed drinken, veel Guinness en whiskey, maar op gegeven moment moet er wat in. Dat was dan shoarma en dat soort troep", zegt Tim. Op gegeven moment woog hij 120 kilo. Uitval in handen Tim ging zich steeds slechter voelen. Hij raakte gedeprimeerd, had een slechte conditie en kreeg uitval van zijn handen tijdens het gitaar spelen. "Dat laatste was een beetje de druppel, toen ben ik naar de dokter gegaan", vertelt Tim. De dokter vertelde dat als hij oud wilde worden, hij zijn leven drastisch zou moeten omgooien. "En ik wil oud worden!" Tim is toen begonnen met wandelen, gezonder eten en minder gaan drinken. Hij is ook met zijn vriendin van Amsterdam naar Wormerveer verhuisd, waar de verleidingen om uit te gaan veel minder zijn. "Mijn vriendin heeft me ook heel erg geholpen om gezonder te gaan leven. Daar ben ik haar erg dankbaar voor". De tekst gaat door na de foto.

Tim Knol in Victorie in Alkmaar

Die avond staat Tim met zijn band the Wandering hearts in de kleine zaal van Victorie in Alkmaar. Het is een uit een reeks concerten die Tim solo en met zijn band verzorgd de komende maanden. Is hij niet bang om in oude gewoontes te vervallen nu hij weer on the road is? "Nee, helemaal niet. Ik heb daar geen behoefte meer aan. Ik voel mij goed zo. En in de kleedkamer staat nu een Guinness 0.0 in de koelkast en daar verheug ik me nu al op", lacht Tim.

Tips van Tim Tim Knol maakt niet alleen zelf muziek, hij is ook een groot kenner van de geschiedenis van de popmuziek en liefhebber van country, soul, bluegrass en pop. Hier drie tips van platen die je volgens Tim geluisterd moet hebben: Tip 1: Heart of Gold van Neil Young Eigenlijk is heel veel van Neil Young goed. Hij kan klein spelen en groot spelen, solo heel ingetogen en rocken met een band. Op die manier is hij ook een inspiratiebron. De tekst gaat door na de clip.

Tip 2: Dusty in Memphis van Dusty Springfield Die vrouw kon zo mooi zingen en die plaat is echt waanzinig. De tekst gaat door na de clip.

Tip 3: The Tree of Forgiveness van John Prine Het laatste album van John Prine die in 2020 overleed. "Maar eigenlijk is alles goed van deze man." Voor Tim staat Prine op dezelfde hoogte als Bob, Neil, Townes en Guy. Achternamen kun je in dat rijtje achterwege laten. "Wat zo goed is aan hem is dat alles bij hem samenkomt: soul, country en folk." De tekst gaat door na de clip.