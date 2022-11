De Peiling: verbod op terrasverwarmers

De terrasverwarmer ligt onder vuur. Het is natuurlijk heerlijk om je kopje koffie op een verwarmd terras te drinken, maar met de klimaat- én de energiecrisis in het achterhoofd is het misschien beter om onder een dekentje te zitten. Europa denkt na over een verbod en in Frankrijk zijn ze al verboden. Is dat in Nederland ook een goed idee?

Een drankje doen op een heerlijk verwarmd terras. Kan dat nog wel in tijden van een klimaatcrisis en energiebesparing? Want terwijl het kabinet aanmoedigt om energie te besparen door de thermostaat wat lager te zetten, staan de terrasverwarmers flink te loeien.

In Brussel liggen er plannen om energieslurpende terrasverwarming te verbieden. Dat stelt de Europese Commissie voor in een nieuw plan om de energiecrisis tegen te gaan. In Frankrijk zijn ze inmiddels verboden. Ondernemers die toch nog heaters neerzetten, kunnen een boete van 1.500 euro krijgen.

"Gebruik dekens of verwarmde kussens"

Klimaatminister Rob Jetten vindt fossiel gestookte terrasverwarmers in de horeca ronduit 'belachelijk'. "Gebruik dekens of via het stopcontact opgeladen verwarmde kussens. Dan kun je ook heel comfortabel zitten", aldus de D66-minister.

Terrasverwarming is in Amsterdam al jaren een punt van discussie. In 2008 riepen GroenLinks en SP al om de terrasverwarming te verbieden. Nu gaat de gemeente Amsterdam opnieuw onderzoeken of er een stedelijk verbod kan komen op terrasverwarmers.

Niet alleen het klimaat, maar ook de hoge energiekosten zijn een reden de terrasverwarming uit te zetten. Dat doet restaurant Herberg Jan in Heiloo, omdat de gasrekening is gestegen van 4.000 naar 21.000 euro.

Vind jij dat er een verbod moet komen op terrasverwarmers?