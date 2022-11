Wereldbevolking is de 8 miljard gepasseerd, maar onze provincie blijft achter

Het aantal inwoners op onze aardbodem blijft maar groeien, vandaag is de teller de acht miljard gepasseerd. Maar in Noord-Holland is deze groei nog niet heel erg te merken.

Net als in vorig gaande jaren is de groei van het aantal inwoners in Noord-Holland niet enorm gestegen. Zo waren er volgens cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) in 2019 2.853.359 inwoners en steeg het aantal dit jaar naar 2.909.827. Dat is een stijging van 56.468 in drie jaar tijd.

Amsterdam groeide het meest

In de meeste gemeenten gaat het om een kleine groei, maar in bijvoorbeeld Amsterdam, Zandvoort en op Texel is de groei aanzienlijk. Zo steeg het aantal inwoners van Amsterdam met 3.2 procent, groeide de gemeente Koggenland met zo'n anderhalf procent en de gemeente Gooise Meren met 1.4 procent.

De groei van inwoners is volgens het CBS deels te wijten aan het hoge aantal immigranten dat zich in het eerste half jaar van 2022 in Nederland vestigde. 4 op de 10 immigranten kwamen uit Oekraïne, maar ook vanuit andere landen hebben we te maken met een relatief hoge instroom van vluchtelingen en andere immigranten. Volgens het CBS is het aantal immigranten vier keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar.