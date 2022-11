Kroegbaas van 'Het kleine café aan de haven' smurft er tussenuit

Een kwart eeuw lang stond eigenaar Jan Klerk (63) met veel plezier en toewijding achter de tap in zijn typerende bruine café: 't Schippershuis in Hoorn. Mensen van over de hele wereld kwamen speciaal naar zijn kroeg om de schrijfplek van de inmiddels overleden zanger Pierre Kartner (87) te bewonderen. Maar hij mist zijn eigen sociale leven. "Ik heb rust in mijn lijf nodig en stop op mijn hoogtepunt."

Jan Klerk (63) stopt na 25 jaar met Eetcafé 't Schippershuis: "Ik stop op mijn hoogtepunt" - Tom de Vos/NH Nieuws

In maart 1998 neemt Jan Klerk samen met zijn vrouw de zaak over van zijn schoonvader. De kroeg staat in Hoorn bekend om zijn gastvrijheid, iets waar Klerk een grote waarde aan hecht: "Ik heb zoveel mensen leren kennen dankzij dit mooie werk", vertelt de kroegbaas, die op zondag 1 januari 2023 voor het laatst achter de tap van het café zal staan. Ondanks het plezier in zijn werk ging het hem de afgelopen periode privé minder goed af. "Ik lig al een tijdje in scheiding met mijn vrouw", zucht de kroegbaas. "En het wil maar niet vorderen, dus als ik nu een mooi bedrag kan vangen voor het pand, dan doe ik dat."

Quote "Al 25 jaar lang doe ik niets anders dan werken, werken werken" Jan Klerk, kroegbaas 't Schippershuis

Klerk: "Al 25 jaar lang doe ik niets anders dan werken, werken en nog eens werken. Ik merk dat ik rust in mijn lijf nodig heb en dat ik ook naar mijn eigen toekomst moet kijken. Ik ben ook niet meer de jongste en wil ook zelf nog genieten van het leven." 'Het kleine café aan de haven' van Vader Abraham Vorige week rouwde café 't Schippershuis nog om de dood van Pierre Kartner, die dinsdag overleed op 87-jarige leeftijd. Het café had namelijk een speciale band met de zanger, want volgens Klerk zijn zij hét 'kleine café aan de haven' waar Kartner over zong. "Hij zat hier gewoon tussen het volk en hoorde erbij", vertelt Klerk. Volgens Klerk zat Kartner op 1974 te wachten in zijn café op een journalist van de Telegraaf. "Maar die kwam niet opdagen. En toen begon het bij Kartner te kriebelen, hij begon te schrijven op een viltje, over alle dingen die hij zag, zoals de poster van de plaatselijke voetbalclub en de eieren die op bar lagen." Het was zijn inspiratie voor het nummer 'In 't kleine café aan de haven', weet Klerk. Bekijk hieronder de eerdere reportage die NH Nieuws samen met Jan Klerk maakte over de schrijfplek van Pierre Kartner:

Het kleine café aan de haven - NH Nieuws

Was de schrijfplek wel in 't Schippershuis? Al jaren is de vraag of café 't Schippershuis wel de exacte plek was waar het lied is geschreven. Ook na de dood van Kartner speelt dit weer op. "Er zijn talloze verhalen en er wordt al jaren over getwist", lacht Klerk. "Sommigen denken dat hij het bij de kroeg hiernaast (De Volendammer) het nummer heeft geschreven, maar daar is niets van waar. Waarom is André Rieu in 2002 dan wel bij ons geweest en niet de Volendammer?", vraagt de kroegbaas zich hardop af. Klerk gaat er vanuit dat de volgende eigenaar de geschiedenis van het café zal koesteren. "Mensen komen over de hele wereld naar dit café om meer te weten te komen over Pierre Kartner. Het zou echt zonde zijn als dat verdwijnt."

André Rieu en Pierre Kartner samen in het café van Jan Klerk - Tom de Vos/NH Nieuws

Overname Op 2 januari 2023 wordt de zaak van Klerk deels overgenomen door de Volendammer en exploitant Frank Wisse, die in Hoorn meerdere horecazaken heeft. "We hebben samen de tent gekocht", aldus Wisse, die de overname als een strategische zet ziet. "De bedoeling is om samen te werken. Zo hebben we bijvoorbeeld gekeken naar de zonverdeling over de twee terrassen", legt hij uit. Daarnaast verwacht Wisse dankzij deze 'strategische zet' beter om te gaan met eventuele personeelstekorten. "In de toekomst zal het gemakkelijker zijn om met personeel te schuiven." Over de toekomst van café 't Schipperhuis en de schrijfplek van Pierre Kartner doet de exploitant voorlopig nog geen concrete uitspraak. "Het blijft het eerste jaar gewoon hetzelfde, maar wat er daarna gaat gebeuren weet ik nog niet."