Weer hausse aan verbazing en vragen na vergunning voor omstreden woontoren op grens Naarden en Huizen

Nu Gooise Meren opnieuw de vergunning heeft verleend voor de omstreden woontoren op de grens van Naarden en Huizen is het in Huizen weer alle hens aan dek. De verbazing over dit besluit is groot binnen de Huizer politiek, net zoals de strijdlust om realisatie van het nieuwbouwcomplex tegen te gaan. "Is dit nog aan te vechten?", klinkt het.

Gemeente Gooise Meren

Eind juli gingen de handen op elkaar, want Gooise Meren besloot de vergunning voor de bouw van dit luxe appartementencomplex in een stuk groen op een steenworp afstand van Huizen in te trekken. Dit gebeurde, omdat er een vormfout gemaakt was. Tot opluchting van onder andere verschillende natuurorganisaties, omwonenden, de provincie Noord-Holland en de gemeente Huizen leek realisatie van het opmerkelijke gebouw op een dito locatie van de baan. Maar de bouwer heeft een nieuwe vergunning aangevraagd. Vorige week woensdag heeft Gooise Meren bepaald akkoord te gaan met het verzoek.

Het spel is spreekwoordelijk weer op de wagen. Dat Gooise Meren weer aangeeft dat het gebouw er mag komen, roept veel vragen op in politiek Huizen. Zo willen het CDA, Leefbaar Huizen en de ChristenUnie weten of het college van burgemeester en wethouders net zo verbaasd is als zij of dat de collega's van Gooise Meren hen vooraf al hadden geïnformeerd. Onderlinge spanning Sowieso is communicatie tussen de gemeenten onderling onderwerp van gesprek. De kwestie rondom de bouw van het 36 meter hoge appartementencomplex heeft de verhoudingen niet goed gedaan toen Gooise Meren begin 2022 besloot de bouwvergunning te verstrekken. Hoewel het pand op Naarder grondgebied komt, moet de weg van en naar het complex op Huizer grond gebouwd worden. In Huizen zijn ze fel tegen de komst. Het verschil in inzicht en het gebrek aan betrokkenheid zorgde voor onderlinge spanning. Hoe zit het nu dan met het overleg? Zijn er in de tussen tijd nog gesprekken gevoerd tussen de gemeenten en met de inwoners van Huizen over dit bouwplan? Daarop willen de Huizer partijen ook duidelijk antwoord van het college. Samen optrekken De gemeente Huizen was een van de tientallen bezwaarmakers tegen de komst van de woontoren. Nu de hele procedure opnieuw begint, wordt ook gevraagd naar de (juridische) mogelijkheden die er nog zijn voor de gemeente om het plan voor het appartementencomplex tegen te gaan. Welke acties kan Huizen nog ondernemen en kan de gemeente met de provincie Noord-Holland optrekken? Ook wordt gevraagd of de gemeente nog tips heeft voor inwoners die (opnieuw) de beslissing van Gooise Meren willen aanvechten. "Welke boodschap heeft u voor hen?"