Vrouwelijke seksualiteit zonder schaamte: artiest Jo Sarah heeft een missie

Vrouwen en hun kracht, het is hét thema van zangeres Jo Sarah. Haar laatste single 'The Call' is er een in een lange traditie van nummers over emancipatie en zelfliefde.

"Ik heb zelf veel te maken gehad met vooroordelen en tegenwerking omdat ik een vrouw ben", vertelt de artiest in haar appartement in Amsterdam-West. Op de vraag waar zij zoal tegenaan is gelopen, volgt een lange opsomming: "Onderschat worden, mensen geloven niet dat ik ook producer ben. "Je bent toch zangeres, dat kun jij toch helemaal niet?" Vaak word ik vergeten, op allerlei manieren, ook in bed. Er is zo weinig kennis van wat vrouwen lekker vinden. De man vergeet zo vaak de vrouw, denkt alleen aan zijn eigen behoeftes. Op dat gebied valt nog zoveel te winnen."

Een ode aan het orgasme

En dus schrijft Jo Sarah over vrouwelijke seksualiteit. Zo maakte ze het nummer 'Juicy'. In de clip wordt weinig aan de verbeelding overgelaten. "Het is een ode aan het vrouwelijk orgasme. Ik wil laten zien dat de vulva zoet, fris en fruitig is." Jo Sarah heeft een duidelijke missie: "Iedereen moet genieten van seksualiteit zonder schaamte."

Sisterhood

En die missie stopt niet bij het schrijven van krachtige nummers. 27 November organiseert Jo Sarah het evenement 'Umaversity'. In de Amsterdam Tower in Noord treedt zij zelf op, zijn er talks en zal er in panels gediscussieerd worden over alles wat vrouwen aangaat. Van gender-ongelijkheid tot de orgasmekloof. Meningen en gedachten uitwisselen, daar gaat het vooral om. Umaversity is alleen voor vrouwen: "Uma betekent vrouw in het Surinaams. Iedereen die zich als vrouw identificeert of een vulva heeft is welkom. Mannen deze keer nog niet, omdat we eerst in alle veiligheid samen willen komen. Ik wil een plek creëren zonder schaamte, een sisterhood verwezenlijken."