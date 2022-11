Financiële klapper voor Hoorn: ruim 40 miljoen om binnenstad toegankelijk te houden

De subsidie komt uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Nieuwe woningbouwlocaties moeten volgens het Rijk goed bereikbaar zijn. Daarvoor is het MIRT in het leven geroepen. Om drempels voor de bouw weg te nemen.

Want de woningbouw in de Poort van Hoorn is 'topprioriteit' van de gemeente Hoorn. Net als het 'ontvlechten' van het huidige auto- en fietsverkeer over het Keern-Zuid. Wethouder René Assendelft (Verkeer) reageert verheugd dat het Rijk met het geld over de brug komt. "Als er straks zoveel meer mensen wonen in Hoorn, wordt het drukker op de wegen in de stad. We willen als gemeente dat onze inwoners zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen van en naar de binnenstad en het station", zegt hij daarover. "Met deze subsidie kunnen we echt een goede verbetering maken van de infrastructuur."

Tempo houden

Zijn collega-wethouder Axel Boomgaars, van de Poort van Hoorn, vult hem aan: "Dankzij deze bijdrage kunnen we volle kracht door met de woningen en voorzieningen die we rond het station willen realiseren."

Volgens Boomgaars is de vraag naar betaalbare woningen voor jongeren en startende gezinnen nog steeds torenhoog. "Deze subsidie maakt dat de bereikbaarheid goed geregeld blijft en we dus tempo houden buiten het regelen van een prettige woon- en verblijfplek voor de mensen in Hoorn."

Van de subsidie wordt onder meer een nieuwe toegangsweg onder het spoor door naar de binnenstad, en een fiets- en voetgangerstunnel onder de Provinciale weg door aangelegd. Ook wordt het Keern tot een fiets- en wandelstraat aangepast, waar auto's te gast zijn.