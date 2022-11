Goois Democratisch Platform wilde geen dure vijfde wethouder, maar nu levert het die zelf

Zo houd je een vurig pleidooi dat vier wethouders in Gooise Meren voldoende is en zo ben je zelf de 'ongewenste' vijfde wethouder. Die stap lijkt Jelmer Kruijt, nu nog de fractievoorzitter van de fusiepartij GDP/Hart, te gaan zetten. Dit heeft de wenkbrauwen doen fronsen in de gemeente en er is dan ook de nodige kritiek aan het adres van Kruijt en de nieuwe partij. "Het pluche is hebberig", zo klinkt het.

Dat was eind juni 2021. In november 2022 heeft het er alle schijn van dat Gooise Meren vijf fulltime wethouders krijgt. Daar wordt Kruijt er hoogstwaarschijnlijk één van, want de nieuwe fusiepartij GDP/Hart is onderdeel van de nieuwe coalitie met VVD en GroenLinks.

Omdat Gooise Meren moest bezuinigen, was de lezing dat ook de gemeente zelf een duit in het zakje moest doen. Na de gemeenteraadsverkiezingen zou Gooise Meren toch echt met vier wethouders moeten gaan werken, was het voorstel van Kruijts partij, dat zij samen met het CDA indiende. Dat zou een besparing van zo'n 60.000 euro per jaar opleveren. Eén wethouder kost de gemeente namelijk ongeveer 100.000 euro was de rekensom.

Een goed jaar terug diende diezelfde Kruijt een voorstel in om juist deze raadsperiode minder wethouders aan te stellen. Gooise Meren telde in 2018-2022 vijf wethouders, maar die werkten niet allemaal fulltime. De gemeente had cijfermatig 4,6 wethouder in dienst.

"Het werd al gezegd, en dat zou D66 moeten weten, dat het de afgelopen maanden duidelijk is geworden dat met alle dingen die op ons afkomen dat het bestuurlijk veel gevraagd is om alles door vier wethouders te laten doen. We willen niet dat dingen stokken", meldde hij over het voortschrijdend inzicht dat hij nu heeft verkregen. En met die dekking komt het wel goed, zo stelden de drie coalitiepartners de oppositie onafhankelijk van elkaar gerust.

Kruijt gaf aan de opmerkingen en vragen over de extra wethouder goed te snappen. Hij erkende dat tot voor kort de wens inderdaad leefde om het aantal wethouders te verminderen. In de tussentijd is het hem glashelder geworden van zijn coalitiepartners en de al zittende GDP/Hart-wethouder Nico Schimmel dat vier wethouders 'toch wat te weinig is' in tijden van meerdere crises.

"Het piept en kraakt in de uitvoering, maar deze coalitie kiest er voor het dure geld te stoppen in extra sturing in plaats van uitvoering. Het pluche bleek hebberig", aldus D66'er Niek Hermsen.

De uitbreiding van het aantal wethouders in de laatste raadsvergadering een voorbeeld van die omgekeerde wereld of 'nieuwe realiteit', zoals genoemd werd. Dat Gooise Meren nu naar vijf fulltime wethouders gaat, heeft de wenkbrauwen bij de oppositie doen fronsen. Dat komt ook omdat er geen financiële dekking is aangegeven voor die extra wethouder, die toch jaarlijks zo'n slordige ton kost.

Hoe GDP via een omweg dan toch in de coalitie is gekomen

Het zijn ineens politiek woelige en rare tijden in Gooise Meren. De soap startte begin oktober. De verhoudingen staan geheel op z'n kop na de plotse mededeling van Gooisch Democratisch Platform (GDP) en Hart voor Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg (Hart voor BNM) dat zij doorgaan als één nieuwe, lokale partij.

Op deze manier lijkt de partij van Kruijt zich toch in de coalitie te fuseren, nadat het GDP na de gemeenteraadsverkiezingen in maart aan de kant werd gezet door D66, VVD, GroenLinks en datzelfde Hart voor BNM. Ondanks de winst bij de verkiezingen - van 4 naar 7 zeteles - was er geen plek in de 'oude, nieuwe' coalitie. Dat stak behoorlijk. Dat de vier andere partijen nog eens vier jaar met elkaar verder wilden, deed 'geen recht aan de verkiezingsuitslag' was uit meerdere GDP-kelen te horen.

Houding

Dat GDP buiten de coalitiedeur werd gehouden, had volgens de andere partijen vooral te maken met de manier van politiek bedrijven in de afgelopen raadsperiode. GDP koos vaak de aanval en schuwde harde woorden of andere politieke acties niet, zoals bijvoorbeeld het indienen van moties van afkeuring. Die houding was reden voor de anderen om niet met GDP in zee te gaan. Niet constructief genoeg was het oordeel.

Een nieuwe werkelijkheid ontstond toen de lokale krachten gebundeld werden in GDP/Hart. Samen met D66, VVD en GroenLinks zijn achter de schermen verkennende en aftastende gesprekken gevoerd. D66 zag geen heil in een coalitie met de nieuwe partner en stapte eruit, waardoor ook wethouder Geert Jan Hendriks direct zijn ontslag indiende.

Inmiddels is er witte rook. VVD, GroenLinks en GDP/Hart gaan de nieuwe coalitie voeren. De basis daarvoor is het akkoord op hoofdlijnen dat eind juni, toen nog met D66 in de gelederen, gepresenteerd werd. GDP heeft dat akkoord meteen omarmd.