Drugs en steekwapen gevonden in kluisjes op Hoornse middelbare scholen

In de kluisjes van drie Hoornse scholen zijn gisteren verschillende soorten drugs en een steekwapen aangetroffen. Met behulp van twee honden werden de kluisjes van het OSG, Werenfridus en Copernicus in Hoorn doorzocht. Het is niet bekend op welke school het steekwapen werd gevonden.

Marcel Rob

In samenwerking met scholen in West-Friesland controleert de politie regelmatig en onaangekondigd de kluisjes van leerlingen. De kluisjes worden dan gecontroleerd op drugs, illegaal vuurwerk, wapens en andere zaken die niet thuishoren op een school. Gisteren werden twee politiehonden ingezet om steekproefsgewijs de kluizen van het Werenfridus, OSG en het Copernicus te controleren. Het team Veiligheid van de gemeente Hoorn, boa's en Halt ondersteunden de scholen. In meerdere kluisjes werden drugs aangetroffen, en op een school ook een steekwapen. Het is niet bekend bij welke school dit steekwapen werd gevonden. Los van steekincident Eind vorige maand werd de 14-jarige Dani uit Westwoud neergestoken, nadat hij net buiten de middelbare school Oscar Romero ruzie kreeg met een 16-jarige jongen uit Hoorn. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de gemeente staan de controles op de Hoornse scholen los van het steekincident in oktober. "De controle is namelijk al een tijd geleden gepland", meldt de gemeente. "We kunnen ons voorstellen dat de controles daardoor nu wel extra impact hebben. Daarom zijn we na de controles met de leerlingen in gesprek gegaan, en is opvang en ondersteuning van schoolmaatschappelijk werk en de jeugd- en gezinswerker mogelijk."