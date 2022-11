OM eist tot 9 jaar cel voor handel in drugs via puzzeldozen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot 9 jaar cel geëist tegen elf verdachten die in verband worden gebracht met het smokkelen van drugs via puzzeldozen. De verdachten zijn tussen de 25 en 60 jaar en komen uit Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Lelystad, Utrecht, Wormerveer en Velserbroek. De groep wordt verdacht van het medeplegen van grootschalige en wereldwijde online handel in voornamelijk XTC en cocaïne via postpakketten.

In de gemeente Hollands Kroon werd in april 2020 een bijzondere ontdekking gedaan: een vader ontdekt een zak vol met honderden xtc-pillen in een puzzeldoos die zijn kinderen net van hun oma hadden gekregen. De puzzel had destijds een onbekende afzender. Om die reden had het speelgoed vier jaar lang ongebruikt in een schuur gelegen, tot de grootmoeder het besloot om aan haar kleinkinderen te geven.

De douane had de handel in harddrugs via puzzels toen al in het vizier. In 2016 werden op Schiphol puzzels met daarin synthetische drugs onderschept. Na onderzoek bleek er een internationaal bedrijf te opereren, gerund door meerdere personen. In 2016 en 2017 werden hiervoor verdachten aangehouden.

Het OM kon in totaal ruim 150 kilo aan (voornamelijk) harddrugs in beslag genomen, samen met tienduizenden euro's aan contant geld, telmachines, voertuigen en chemicaliën die gebruikt worden voor het maken van synthetische drugs.

'Geoliede bedrijfvoering'

Het OM verdenkt alle verdachten van het uitvoeren van een illegaal businessplan. Zo was er sprake van een professioneel opgezette en internationaal opereerende webwinkel, met een groot aanbod van verdovende middelen. Onder de naam Dear Santa kende het 'bedrijf' een geoliede bedrijfvoering, zoals de huur van een bedrijfsruimte, een marketingstrategie en de publicatie van verkoopvoorwaarden op het darkweb.

"Het was een legale webwinkel, maar dan nóg ingewikkelder", zei de officier van justitie tijdens de zitting. "De verdachten moesten hun handel namelijk afschermen van de opsporingsdiensten." Dit deden ze bijvoorbeeld met het gebruik van het darkweb en versleutelde communicatie. "Het moest allemaal niet opvallen dus wisselden ze steeds van postagentschap en gebruikten ze fakenamen, nepafzenders en onschuldige deklading."

Verdachten

Tijdens het onderzoek zijn elf mannen in beeld gekomen die verantwoordelijk worden gehouden voor de handel. Allen hadden zij een eigen rol en taak. De 'CEO' is een 28-jarige man uit Velserbroek. Hij was verantwoordelijk voor de klantcontacten. Een 30-jarige man uit Beverwijk en een 31-jarige man uit Wormerveer deden de klantcontacten. De pakketten werden iedere keer via andere postagentschappen verstuurd door een 29-jarige man uit Beverwijk en een inmiddels 25- jarige man uit Utrecht.

Nadat de opsporingsdiensten Dear Santa op het spoor waren en er in 2016 een aanhouding en doorzoekingen zijn geweest, bleef het 'bedrijf' actief. De 28-jarige CEO ging vanuit Velserbroek verder met nieuwe werknemers aantrekken. Dat werden de overige vier verdachten: mannen van 27, 28, 29 en 60 jaar uit Lelystad.

Tegen de man uit Velserbroek is de hoogste straf geëist: 9 jaar cel. De medeverdachten hoorden een eis tot 90 maanden met aftrek tegen zich eisen.