Beschoten huis in IJmuiden nog een week gesloten • 'Nee-Nee' niet meer genoeg in Heemskerk, alleen een expliciet 'ja'

Je zou het misschien niet verwachten maar volgens Stichting Duinbehoud is het zo: het gaat niet goed met de konijnen in de duinen. "Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om het laatste konijn te ontdekken." Het is volgens Duinbehoud niet zonder gevolgen: "De natuur heeft eronder te lijden."

"Door hun graaswerk houden konijnen de plantengroei kort en ontstaat er een soortenrijke en kruidenrijke vegetatie", legt de stichting uit. "Het graven van holletjes en kuiltjes brengt vers en soms kalkrijk zand naar boven, waardoor er allerlei milieuverschillen ontstaan in de duinen. Het gevolg hiervan is dat er verschillende plantensoorten kunnen groeien."

Inmiddels zijn er volgens Duinbehoud ook maatregelen genomen om de konijnenpopulatie weer op peil te krijgen: er wordt bijvoorbeeld rondom konijnenburchten gemaaid, zodat er voedzame grassen en kruiden kunnen groeien, die een konijn beter weerbaar maken voor virussen.

"En in open duingebieden worden soms takkenbossen geplaatst om schuilmogelijkheden te bieden tegen rovers als de vos." Een andere maatregel is de herintroductie van konijnen in duingebieden waar hij helemaal weg is.