Meer preventieve maatregelen nodig tegen seksueel geweld: "Ik wist dat het erg was maar dit zijn schrikbarende cijfers"

In de Week tegen Kindermishandeling is in Amsterdam de campagne 'Grenzen' gelanceerd. Een campagne van de stichting 'Wij zijn M', die het taboe rond seksueel misbruik probeert te doorbreken. De campagne komt een week na een verontrustend rapport van de Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld. Daarin staat dat zo'n 37 procent van de meisjes en 13 procent van de jongens tussen de 13 en 17 jaar oud te maken heeft gehad met seksueel geweld of seksuele intimidatie.

"Ik wist wel dat het erg was. Maar dit zijn echt schrikbarende cijfers." Mandy Sleijpen werd als kind misbruikt door haar opa. Nu is ze oprichter en baas van de stichting 'Wij zijn M'. "De 'M' staat voor "Misbruikt, Moedig, Mooi. En we waren ooit Machteloos." Mandy is ervaringsdeskundige. Ze gaat de scholen langs. Spreekt met kinderen en ouders, met docentenen en hulpverleners. "Wij richten ons echt op preventie. Wat kan je doen om seksueel misbruik te voorkomen. En waar - als je het hebt meegemaakt - kan je de juiste hulp vinden." Tekst gaat verder onder de video:

Meer preventieve nodig tegen seksueel geweld - NH Nieuws

De campagne van 'Wij zijn M' richt zich op het signaleren van seksueel geweld of seksuele intimidatie. "Vooral ook gericht op de ouders", zegt Mandy. "We hebben een brainstorm gehad met kinderen over aan wie ze hun geheim vertellen. Ze vertellen hun geheim aan knuffels. Dus kinderen moeten leren dat - ook - als een geheim niet fijn is, ze dat moeten bespreken met een ouder iemand. Daar spreken we ook de ouders op aan. En de jongeren spreken we aan met de vraag 'waar voel je nu een grens in je lichaam?'. Want je kan heel goed een grens voelen in het lijf."

Wat Mandy doet - het onderwerp bespreekbaar maken - gebeurt nog veel te weinig, concludeert de Nationaal Rapporteur Seksueel geweld. Er moet meer geïnvesteerd worden in preventie. 'En daar ligt ook een belangrijke rol voor de nationale overheid', staat in het rapport. Ook Mandy ziet graag een actievere rol voor Den Haag. "Wat ik hoop is dat de overheid erg goed gaat nadenken over wat er gedaan moet worden. Dat ze gaan kijken hoe ze die preventie kunnen gaan verbeteren. Ik hoop eigenlijk dat mensen naar organisaties als 'Wij zijn M' gaan, en met ons gaan kijken hoe we het beter kunnen doen."