Expert na grote brand Amsterdam Riekerhaven: "Wonen in die containers is echt onverantwoord"

De grote brand in het containerwoningcomplex in de Amsterdamse wijk Riekerhaven had veel erger kunnen aflopen, zegt brandexpert Fred Vos. Hij vindt het gebruik van deze containers als woonruimte "idioot" en "onverantwoord".

Vos heeft eerder onderzoek gedaan naar de brand in een cellencomplex op Schiphol-Oost in 2005. Daarbij kwamen toen 11 gedetineerden om het leven. Daarnaast was hij ook betrokken bij het onderzoek naar de brandveiligheid van een studentenflat in Diemen. Bij een brand in die flat in 2017 kwam een 27-jarige man om het leven.

Met die onderzoeken in zijn geheugen heeft Vos wel een idee over hoe de brand in de containerwoning zo snel om zich heen kon grijpen. Zo is het bouwmateriaal ontzettend hittegeleidend. "Metaal is een hittegeleider, terwijl je juist moet zorgen dat het de hitte tegenhoudt." Bij een woningcomplex als in Riekerhaven is dat precies het probleem. "Dat zijn allemaal kleine metalen doosjes op elkaar."

Vos denkt dan ook dat het van belang is dat alle containerwoningen goed geïsoleerd zijn. "Die containers zijn allemaal met elkaar verbonden via gangen en verbindingsruimtes. Maar omdat de metalen wanden de hitte zo goed verplaatsen, is het bijna onmogelijk om ervoor te zorgen dat de gangen voldoende geïsoleerd zijn." Volgens de brandexpert komt dit door de lucht in de ruimte tussen de containers. Zo kan de hitte makkelijk overslaan op andere containers. "Ze zijn dus niet goed gecompartimenteerd."