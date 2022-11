44-jarige Andijker sinds zaterdag vermist

De politie is op zoek naar de 44-jarige Danny Oortgijsen. De man uit Andijk is sinds afgelopen zaterdag niet meer gezien. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van Groningen.

Wie meer weet over de vermissing van Oortgijsen, of wie hem ergens heeft gezien, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

