Amsterdam NL V Zangeres Jetty Weels (Mai Tai) zou eigenlijk topatleet worden

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Jetty Weels die met popgroep Mai Tai in de jaren tachtig een internationaal succes werd en nog steeds optreedt in binnen- en buitenland.

Jetty Weels - Robert Jan de Boer

Biografie Naam: Jetty Weels Geboorteplaats: Paramaribo Beroep: zangeres Mai Tai Erelijst: Zilveren Harp (1985), Edison (1986)

Keep on dancin' Het succesverhaal van Mai Tai begon eigenlijk bij toeval. "Ik zong in soulbandjes", vertelt Jetty Weels. "Onze gitarist was er een keertje niet. We hadden een gitarist nodig en toen kwam Jochem." Die Jochem was de helft van het duo Fluitsma en Van Tijn, dat toen nog alleen maar commerciële jingles maakte. Maar omdat ze ook de ambitie hadden om met muzikanten te werken, vroeg hij Jetty eens naar hun studio te komen. Toen ze daar met vriendin Carolien de Windt langsging, hadden ze een nummer gemaakt: Keep on dancin'. "Toen zeiden ze: hebben jullie niet nog een vriendinnetje, iemand erbij?" Dat werd Mildred Douglas, die woonde in de buurt en werd meteen gebeld. Samen werden ze Mai Tai.

Keep on dancin'. Het begin van een glasrijke carriere voor Mai Tai

Sportmens Het verhaal van Jetty Weels is trouwens helemaal een verzameling van toevalligheden. Eigenlijk lag er voor haar een glansrijke sportcarrière in het verschiet: "Ik was gespecialiseerd in de 60 en 100 meter sprint en in verspringen. Dat was echt mijn ding. Ik zou nog voor Nellie Cooman de sprinter worden. Dat zat er echt in." Dat was tot het moment dat haar zangkunsten werden ontdekt tijdens een optreden op de middelbare school. Vanaf dat moment was ze verloren voor de atletiek.

Sexy ladies In de beginperiode liepen de dames nog in sexy kleding op het toneel. "We waren Mai Tai, het cocktailtje. Echt tropisch. Lekker sexy. Maar het is gelukkig geen sexy rol gebleven. We zijn daarna hoogwaardig geaccepteerd in de Nederlandse muziekwereld", zegt Weels met opluchting in haar stem.

Wereldroem De grote klapper kwam natuurlijk met het nummer History. "Dat was in 1985 onze grote doorbraak", vertelt Weels. "Dat heeft ons leven drastisch veranderd." Vanaf dat moment leefden de dames uit een koffer. Thuis kwamen ze maar zelden. Om haar opmerking kracht bij te zetten laat ze de krantenknipsels zien. In chocoladeletters valt te lezen: Op weg naar wereldroem en Mai Tai goes international. "In Engeland waren we zo populair, dat wil je niet weten. Het is niet niets geweest, wat we gedaan hebben", vertelt Weels ten overvloede bij. "Ook voor de Nederlandse muziekwereld."

Mai Tai - Conan Kelder

Gevraagd naar een verklaring voor het succes van Mai Tai zegt Jetty Weels: "Het team Van Tijn en Fluitsma, dat waren toch wel ingenieuze jongetjes, toendertijd. Die konden veel meer dan jingles maken, wat hun werk was tot dan toe. We hebben elkaar toch wel geïnspireerd. We hebben alles uit elkaar gehaald wat erin zat. We treden nog steeds op in Nederland, maar ook in het buitenland op. Dat is grandioos. Ik zeg ook altijd: we're blessed."