Bankje 'supervrijwilliger' Marcel onthuld: "Een heel emotioneel moment"

Onder veel belangstelling is zondag een blijvende herinnering onthuld aan Marcel Reus, de overleden 'supervrijwilliger' van Sijbekarspel en Benningbroek. Met een bank, en zijn lijfspreuk in het hout, blijft de herinnering aan Marcel levend. "Het was heel mooi om te zien hoe het hele dorp meeleeft", zegt Mireille Reus, een dochter van Marcel.

de familie Reus bij de onthulling van de bank voor 'supervrijwilliger' Marcel - Claus Ursem

"Een heel emotioneel moment", noemt Marcels oudste dochter de onthulling van de bank. Vorige maand werd bij de familie bekend dat er een blijvende herinnering komt voor Marcel, maar het duurde even voordat deze daadwerkelijk onthuld kon worden. De 'supervrijwilliger' was actief bij voetbalvereniging DESS, zwembad 't Ploetertje, het kermiscomité, Koningsdag en carnaval. Je kunt het niet bedenken of Marcel Reus was er op een of andere manier bij betrokken. De familie werd op 4 oktober geïnformeerd over de herinnering aan Marcel, vertelt dochter Mireille. "Zelf wist ik het al langer en ben ik, samen met onder meer Claus Ursem, een jaar bezig geweest met de voorbereidingen. De opluchting was dan ook erg groot toen we het nieuws bekend mochten maken."

Quote "De opluchting was erg groot toen we het nieuws bekend mochten maken" mireille reus, dochter van marcel

Onder grote belangstelling werd de bank op zondag onthuld bij voetbalvereniging SV DESS. Volgens Ursem zijn ruim 150 mensen bij de onthulling aanwezig geweest. "Zowel het eerste team als het tweede elftal speelde thuis tegen MOC uit Midwoud", zegt de voorzitter van het zwembad, waar Reus ook vrijwilliger was. "Dus ook zij waren bij dit moment aanwezig. Bij het tweede team werd het duel zelfs korte tijd stilgelegd, zodat de spelers konden zien en horen wat er gezegd werd." Lijfspreuk Nadat waarnemend burgemeester Dennis Straat een toespraak had gehouden, kon de familie de bank onthullen. In het hout valt de lijfspreuk van Marcel te lezen: 'Drukke mensen hebben altijd tijd'. "Marcel stond voor iedereen klaar", zegt Ursem. "Hij kwam overal, en had overal tijd voor. Die spreuk moest dus op de bank komen." Dochter Mireille vertelt dat het besef met de onthulling een stukje groter is geworden. "We hadden eerst alleen een foto. Maar nu staat de bank er echt. Alles bij elkaar is de laatste periode heel bijzonder geweest. M'n vader heeft dit echt honderd procent verdiend. Het was ook mooi om te zien dat het hele dorp meeleeft."