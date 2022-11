Ouderen 'vast' in te grote woning: "Ik wil wel weg, maar weet niet waarheen"

Ruim driekwart van de Noord-Hollanders vindt dat er prioriteit gegeven moet worden aan het creëren van passende woonruimte voor senioren. Zo blijkt uit een representatieve steekproef die NH samen met Kieskompas heeft laten uitvoeren. Een van de respondenten is Bram van Dam, hij wil zijn eengezinswoning in Broek in Waterland best verruilen voor een appartement. Maar passende woonruimte is in zijn dorp niet beschikbaar. En verhuizen uit het dorp is geen optie. "Mijn hele sociale leven speelt zich hier af."

Het verhaal van Bram van Dam lijkt geen uitzondering. Hij kent in het dorp een aantal voorbeelden van ouderen die alleen zijn overgebleven en nog steeds wonen in het huis waar ze ooit met hun gezin begonnen. "De mensen die ik erover spreek denken er hetzelfde over, die zouden best willen verhuizen naar een kleinere woning", vertelt Van Dam. "Maar waar moeten ze heen?" Hij weet dat geschikte woonruimte voor senioren niet voorhanden is en er ook niet snel zal komen omdat de prioriteiten van projectontwikkelaars er niet liggen. "Die bouwen liever grote huizen waar ze meer aan verdienen. Ik begrijp dat wel, dat is logisch", vindt Van Dam.

Ouderenbond ANBO

Renate Evers van ouderenbond ANBO herkent het verhaal uit Broek in Waterland. Ze bevestigt dat het probleem leeft onder de leden van de bond en dat er vaak over gebeld wordt. "Er zijn veel plannen om er iets aan te doen, maar het gaat erg langzaam", vertelt Evers. Daar komt bij dat veel ouderen terugdeinzen voor de verhuizing als blijkt dat ze er niet alleen op achteruit gaan in ruimte, maar voor die kleinere woning veel meer geld kwijt zijn. "Dat is de reden dat veel senioren blijven zitten waar ze zitten", legt Evers uit.