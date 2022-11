Walid (17) sinds donderdag vermist

De politie is op zoek naar de 17-jarige Walid Boujouar. De tiener is sinds afgelopen donderdag 10 november niet meer gezien. De laatste keer dat hij is gezien was bij zijn woning in de buurt van het Amstelstation.

Het is onbekend in welke richting Boujouar is vertrokken. De tiener is ongeveer 1.75 meter lang, heeft zwart haar en een baard. De laatste keer dat hij is gezien droeg hij zwarte kleding, donkerblauw met witte sneakers van het merk Dior en een bruine Gucci-pet.

Wie meer weet over de vermissing of wie Boujouar ergens heeft gezien, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0800-6070, of via het contactformulier op de website van de politie.