Zes jaar celstraf geëist tegen man die vrouw met tientallen messteken ombracht

De officier van justitie eist zes jaar gevangenisstraf met tbs en dwangverpleging tegen E. S. uit Den Helder. De inmiddels 65-jarige man wordt ervan verdacht in de nacht van 5 september 2020 met tientallen messteken zijn 58-jarige vrouw om het leven te hebben gebracht.

De van oorsprong Turkse man, die beperkt Nederlands spreekt, zou het slachtoffer 29 keer hebben gestoken. Ook waren er zestien snijwonden. De diepste wond was 23 centimeter diep. Een ruzie, een van de velen, zou aan de steekpartij zijn voorafgegaan. Er zou iets bij S. zijn geknapt toen zij wat tegen hem had gezegd. Toegeven dat hij zijn vrouw heeft doodgestoken, doet hij echter niet. Hij zei wel dat tegen de rechter het hem spijt. "Ik heb van die vrouw gehouden."

De stiefzoon van S. vond zijn moeder de ochtend na de steekpartij in een grote plas bloed. Hij verklaarde vandaag tegen zijn stiefvader, net als de dochter van de verdachte S. "Pappa, jij hebt mij een monster laten zien waar ik vroeger bang voor was. Nog steeds doe je me pijn, zelfs nu je er niet bent. Ik hoop dat je heel lang gestraft wordt, zodat ik nooit meer bang hoef te zijn."

Van de straf wordt het voorarrest afgetrokken. De eis valt lager uit dan verwacht, omdat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar wordt verklaard. Dat blijkt vandaag in de rechtbank in Alkmaar.

