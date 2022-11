Gratis broodjes voor Zaanse basisschoolleerlingen: 'We weten dat de armoede groot is'

Vanaf volgende week worden er aan ruim 400 leerlingen op verschillende Zaanse bassischolen lunchpakketten uitgedeeld. Het is een initiatief vanuit gemeente Zaanstad omdat die signalen krijgt dat steeds meer kinderen geen of weinig eten in hun trommels hebben. "Om schaamte of stigmatisering te voorkomen krijgen alle leerlingen op de scholen een lunchpakket", legt Jacintha Bannenberg van het Social Wijkteam uit.

"Het is logistiek nogal een uitdaging om alle kinderen van broodjes te voorzien en deze ook rond te brengen op de scholen die meedoen", vervolgt Jacintha. Op dit moment doen er zestien scholen mee en dat gaat om de basisscholen in Zaandam Oost en Wormerveer. "Van die scholen weten we dat de armoede hoog is."

Vrijwilligers gezocht

Om al die kinderen van twee broodjes te voorzien zoekt het wijkteam nog vrijwilligers. "De gedachte is dat de scholen twee keer per week een lunchpakket krijgen. Dat betekent dat we elke ochtend van 09.00 tot 11.00 uur broodjes smeren, dus dat is z'n 20 duizend broodjes per week."

Mensen die willen helpen met broodjes smeren of ideeën hebben om op een andere manier bij te dragen, kunnen zich melden bij Mirte Agter van het Sociaal Wijkteam via het mailadres: [email protected]

Jacintha benadrukt dat de uitvoering goed gemonitord gaat worden. "We willen het onderwijspersoneel zo min mogelijk hiermee belasten." Ook zal het wijkteam proberen om de lunchpakketten uit te breiden met groente en fruit. "De eerste weken gaan we alleen broodjes rondbrengen. Daarnaast gaan we in overleg met diverse groothandels om te kijken of daar een fruithapje of kleine komkommer bij kan."