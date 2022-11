NH helpt mee: Alkmaars ziekenhuis worstelt met hoge werkdruk en gaten in roosters door personeelstekort

Ook Noord-Holland zucht onder het tekort aan personeel. NH Nieuws wil weten hoe bedrijven toch het hoofd boven water houden. En waar nodig helpen we een handje mee in de wekelijkse serie 'Pak An Doen: Personeel Gezocht'. Vandaag zijn we bij Noordwest Ziekenhuisgroep. Daar is zo weinig personeel dat werknemers vaak extra lange werkweken maken en de werkdruk hoog is. Verslaggever Doris van Baar loopt mee. ‘Pak An Doen: Personeel Gezocht’ is elke dinsdag te zien bij NH Nieuws vanaf 17.10 uur of kijk hier online.

Als ik binnenloop, staat Judith Dekker mij al op te wachten. Ze is hoofd van de dialyseafdeling. Op haar gezicht staat een grote glimlach. Zo overhandigt mij een witte broek en wit shirt met oranje details. Op het shirt staat het logo van het ziekenhuis. Judith stelt mij voor aan Dorien Sannes, een verpleegkundige in opleiding met wie ik vandaag meeloop. Het ziekenhuis bestaat uit verschillende afdelingen. Vandaag ben ik op twee daarvan actief: de dialyseafdeling en interne geneeskunde. Twee afdelingen waar ze dagelijks de gevolgen van de personeelstekorten ondervinden. Op dit moment heeft het ziekenhuis in totaal circa honderd vacatures openstaan. Voor Judith Dekker zijn de gaten in de roosters een wekelijks gevecht. Bedden sluiten is op haar afdeling niet mogelijk. Het gaat om leven en dood. Tijdelijk de patiënten ergens anders onderbrengen kan niet omdat ook elders de zalen vol zitten. En of dat alles nog niet genoeg is: ook de pool van uitzendkrachten is leeg. Judith is dan ook blij dat ik vandaag een dagje meeloop. Carrièreswitch Op de dialyseafdeling staan verschillende bedden. Een aantal bedden is bezet. Daar liggen nierpatiënten, van wie de nieren niet of nauwelijks functioneren, aangesloten op een speciaal apparaat dat tijdelijk de filterfunctie van de nier overneemt en het bloed reinigt. Dorien verwijdert net een naald uit de arm van een van de patiënten, plakt een pleister en legt verband aan. Ondertussen neemt zij, ondanks de drukte, alle tijd om mij te woord te staan. Twintig jaar werkte Dorien in de horeca toen zij besefte dat ze iets anders wilde. Een aantal jaar geleden besloot zij daarom te beginnen aan de opleiding tot verpleegkundige. Ze wilde niets liever dan op de dialyseafdeling werken. Inmiddels is zij vierdejaars student. De liefde voor het werk straalt van haar af. Alles doet zij vol geduld en met een brede glimlach op het gezicht. "Doordat patiënten vier uur lang dialyseren, bouw je echt een band met ze op. Je helpt de mensen. Dat vind ik iets moois." Maar ook Dorien loopt tegen de personeelstekorten aan. "Je kan niet altijd alle aandacht geven die je het liefst zou willen geven. Maar daar doe je het juist wel voor." Dorien werkt vandaag samen met verpleegkundige Antoinette Schoehuijs die zo een nieuwe patiënt ontvangt. Antoinette vraagt of ik mee kan lopen om mevrouw Beers, een vaste patiënt, bij de ingang op te halen. We begeleiden mevrouw Beers eerst naar de weegschaal en daarna naar een van de bedden.

Noordwest Ziekenhuisgroep - NH Nieuws

Antoinette vraagt mij vijf verdovingsspuitjes te geven waardoor de naald in de arm minder pijnlijk aanvoelt. Vervolgens wordt mevrouw Beers aan het dialyseapparaat gelegd. Ondertussen vertelt Antoinette hoe zij wekelijks de gevolgen van de personeelstekorten ondervindt. Net als Dorien loopt ook zij er tegen aan dat ze niet iedereen 100 procent aandacht kan geven. "Maar ik vind het echt belangrijk de tijd voor mensen te hebben." Om ervoor te zorgen dat er voldoende aanwas is van jong personeel, heeft het ziekenhuis een eigen opleiding. Maar ook daarvoor moet personeel worden vrijgemaakt. "Het maximaal opleiden vraagt extra werk van de vaste groep medewerkers om te begeleiden", legt manager Zorg Simone Berkhout uit. Daarnaast probeert het ziekenhuis het werken daar aantrekkelijker te maken door een goed loopbaanpad aan te bieden. Hoge werkdruk Het is tijd om naar een andere afdeling te gaan, de afdeling van de interne geneeskunde. Daar word ik opgewacht door verpleegkundige Bibi Sluijs. De interne geneeskunde is een van de grootste disciplines binnen Noordwest Ziekenhuisgroep. Omdat een van de patiënten op de afdeling, die uit bed moet worden gehaald en in een stoel moet worden gezet, mogelijk een bacterie heeft opgelopen, krijg ik een speciaal plastic pak, mondmasker en handschoenen aangereikt. Dit zorgt voor extra bescherming. Als het pak aan is en de patiënt geholpen, is het voor Bibi tijd om naar huis te gaan. David Abrahams neemt haar over en voert als eerste een controle uit bij een van de patiënten die na lange tijd met ontslag mag. "Dat je dat proces vanaf het begin meemaakt, is natuurlijk prachtig", zegt David vol vreugde in zijn stem. Tijdens de controle knoopt hij korte gesprekjes aan. "De laatste tijd heeft het ziekenhuis een groot verloop", constateert David. Hij vertelt dat op zijn afdeling zelfs een zaal is gesloten door te tekort aan personeel. Hierdoor moet iedereen een stapje bijzetten. "Er wordt veel meer gevraagd of wij extra kunnen werken. Dit zorgt voor hoge werkdruk." Imago van de zorg Volgens David ligt de oplossing van de personeelstekorten vooral in het verbeteren van het imago van de zorg. Dat het werk heel mooi en waardevol is, mag naar zijn idee veel breder worden verkondigd. Toch zou ook een salarisverhoging volgens hem zorgen voor meer personeel. Iets wat vanuit het ziekenhuis moeilijk te realiseren is, zegt Simone Berkhout. "Dat wordt besproken aan een andere tafel. Dat zijn de onderhandelingen met de vakbonden rondom het CAO. Deze taak ligt in Den Haag en daar hebben wij als ziekenhuis minder invloed op." Als ik al mijn werkzaamheden heb uitgevoerd, is het tijd om de dag af te sluiten. Een van de verpleegkundige begeleidt mij naar de kleedkamer. Ik kleed mij om, lever de geleende kleding in en zeg iedereen gedag. Via de ziekenhuisgangen en de draaideur verdwijn ik vervolgens naar buiten. De werkdag bij Noordwest Ziekenhuisgroep zit erop.