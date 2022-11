Robin weet brand bij eigen bedrijf op tijd te blussen: "Schade anders niet te overzien"

Aan de Zaadmarkt in Zwaagdijk-Oost heeft zondagavond een korte tijd brand gewoed. Het vuur ontstond in een afvalcontainer bij timmerfabriek Schouten. Eigenaar Robin Jonker kreeg al snel een melding van de brand binnen en wist het vuur grotendeels zelf te blussen. "Het was goed dat ik er snel bij was, anders was de schade niet te overzien geweest."

Rond 21.30 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen van een brand bij timmerfabriek Schouten, in Zwaagdijk-Oost. Eigenaar Robin Jonker bleek al eerder op de hoogte van het vuur. "Ik kreeg een melding van Regio Control in Opmeer."

Robin woont zelf ook in Opmeer en besloot meteen naar zijn bedrijf in Zwaagdijk-Oost toe te rijden. Daar ontdekte hij de brand, dat ontstaan was in een afvalcontainer. Via een brandslang probeerde Robin het vuur te blussen. Dat lukte grotendeels, waarna de inmiddels aangekomen brandweer het stokje van hem overnam.

"De brand was toen al bijna uit", blikt Robin terug. "Met dezelfde brandslang heeft de brandweer het vuur nageblust. Ze hebben het afvalvat ook naar buiten gereden."

Robin is blij dat hij snel ter plekke was. Door zijn handelen kon het vuur niet uitbreiden, en heeft hij zijn bedrijf behoed van een grote ramp. "De afvalcontainer stond in een brandcompartiment. Het was een kleine brand, en er is gelukkig geen materiële schade. Maar het was goed dat ik er snel bij was, anders was de schade niet te overzien geweest."

Onderzoek naar oorzaak

Omdat Robin bij het blussen rook ingeademd heeft, is hij door ambulancepersoneel nagekeken. Vandaag is hij 'gewoon' weer aan het werk in zijn timmerfabriek. Robin heeft geen idee hoe de brand heeft kunnen ontstaan. "Dat laat ik over aan het onderzoek van de brandweer."

De verzekeraar is vanmorgen langsgekomen om de schade aan het bedrijf op te meten. De brandweer doet momenteel onderzoek naar de oorzaak van de brand.