Janny en Jaap missen bijna eigen 60-jarig jubileum door kapotte lift, brandweer schiet te hulp

Het scheelde niet veel, of Janny en Jaap de Boot hadden hun eigen jubileum gemist. Door een kapotte lift aan de Pastoor Meriusstraat in Spanbroek kon het echtpaar - dat slecht ter been is - niet naar beneden. Dus liep het feest ter ere van hun 60-jarig huwelijksjubileum bijna in de soep. Totdat de brandweer te hulp schoot. Als beloning was er taart.

Janny en Jaap vierden donderdagmiddag hun jubileum bij eetcafé Vroeg of Laat in Spanbroek. De kapotte lift in de Pastoor Meriusflat gooide bijna roet in het eten. Beiden zijn slecht ter been en kunnen zonder lift niet de deur uit.

"We zaten 's morgens tijdens de koffie met onze handen in het haar, omdat we in de middag ons feest hadden", blikt Janny terug. "We hadden de gemeente gebeld, maar die wist het ook niet. Later zei mijn zoon tegen de gemeente: 'Jullie regelen het maar. Mijn ouders zijn vandaag 60 jaar getrouwd'."

De tijd begon te dringen, maar uiteindelijk kwam het verlossende antwoord: de brandweer was onderweg. Rond 16.30 uur kwam de brandweerwagen voorrijden. Vier sterke mannen kwamen met een evacuatiestoel naar boven. "Toen hebben ze ons één voor één vastgemaakt en de trap af gedragen", vertelt Jannie lachend. "Dankzij hun inzet kwamen we toch nog op tijd en daar zijn we heel blij mee. En toen het feest was afgelopen, kwamen ze weer onze kant op om ons naar boven te tillen."

Beloond met taart

De brandweervrijwilligers werden voor hun heldendaad beloond met taart. "Dat is wel het minste wat we kunnen doen. Het is een bijzonder jubileum geworden. We hadden een geslaagde dag met veel blije familieleden en vrienden."

