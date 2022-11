Man (33) gewond bij steekpartij in Amsterdam-Noord

Bij een steekpartij is een 33-jarige man gewond geraakt. Omstanders zagen het slachtoffer rond 19.00 uur met steekwonden op de H. Cleyndertweg in Noord liggen en belden de politie.

De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij was aanspreekbaar, zo laat een politiewoordvoerder weten. De man zou meerdere steekwonden in zijn rug hebben.

Het is niet duidelijk of de steekpartij op de H. Cleyndertweg was, of elders in de wijk. Er is nog niemand aangehouden.