Sem is een hit op Tiktok: tienduizenden volgers voor 'Alkmaar reviews'

Hij begint een heuse Tiktok-hit te worden: Sem Krystof uit Alkmaar. Hij heeft met zijn kritische, maar liefdevolle filmpjes al zo'n drieëntwintigduizend volgers naar zijn account weten te lokken. "Ik merk het vooral als ik een borrel ga drinken in de stad, dan word ik vaak herkend en dan moet ik op de foto. 'Dat is die kerel van Tiktok', zeggen de mensen dan".

Het begon met een filmpje over de beruchte parkeergarage de Karperton in hartje Alkmaar. De garage staat bekend om zijn krappe plekken en het kritische filmpje dat Sem daarover maakte, werd een miljoen keer bekeken.

Sinds dat succes kiest hij vaker voor zijn stad als onderwerp. Al woont hij er al een tijdje niet meer - zijn ouders zijn naar buiten de stad verhuisd - toch blijft Alkmaar zijn stad. Al is hij er niet altijd lovend over in zijn filmpjes. "Alkmaar is perfect en als je uit Alkmaar komt, weet je wel wat ik bedoel met de kritiek", vertelt Sem Krystof, die eigenlijk Sem Machacek heet maar voor zijn iets gemakkelijker klinkende tweede voornaam koos.