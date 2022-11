Honderden kinderen langs de wal bij 'drijf-in-tocht' Bovenkarspel

De intocht van Sinterklaas in Bovenkarspel is door honderden mensen bezocht. Langs de Florasingel stonden vele kleine wannabepieten te wachten op de komst van de goedheiligman. Bij deze 'drijf-in'tocht' kwam de Sint per schuit aan wal.

Op de dag van de intocht is het stralend weer. Neefjes Teun (2) en Liam (6) stonden precies om 13.00 uur klaar, daarna was het voor de jongens nog een half uur wachten. Liam: "We mogen ons schoen zetten. Dat gaan we doen vanavond! Ook heeft de gelovige Liam een verlanglijstje gemaakt. En daar staat van alles op. "Ik ga straks een mooie tekening maken voor de Sint."

Langs de kant schoven de rijen met ouders, opa's oma's en kinderen aan. Langs de hele Florasingel stond het vol met mensen. Toch was het voor sommige Bovenkarspelers ook nog wat onwennig. "Het was altijd nog veel grootser in de haven", vertelde een moeder, "dat vond ik echt fantastisch. Daar deed ik zelf ook mee."

Grootser uitgepakt

Laura Borst, bestuurslid van Sint Nicolaascomité De Kolk, legt uit waarom de intocht ook dit jaar bij de molen gehouden wordt. Vorig jaar was het een 'veilige' keuze door corona, dit jaar ligt dat anders.

"Normaal ontvangen we hem het allerliefst met een grote boot in de haven. Daarna zou hij dan te paard verder gaan. Dat is heel intiem, en dat mis je dit jaar." Daarnaast had de organisatie dit jaar weinig capaciteit. "Daarom hebben we weer bij molen Ceres gedaan, maar veel grootser uitgepakt dan vorig jaar."

Drijf-in-tocht

Eenmaal aan wal was het aan pieten om de kinderen te voorzien van snoepgoed. Sinterklaas liet weten een goede reis te hebben gehad. "Soms is de reis wat woester en soms wat rustiger. Maar al die kinderen, dat maakt het altijd weer goed."

Na een korte stop ging de Sint met zijn pieten verder naar naastgelegen dorpen. "We doen heel voorzichtig", belooft een van de pieten. "Wij lopen liever over daken, dan we in een bootje zitten. Maar we gaan het meemaken!"