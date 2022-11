Geld voor oorlogskinderen gestolen uit Limmense kerk: "Wat een rotstreek"

Hoe de dief binnen kon komen is onduidelijk. In het kerkgebouw zijn geen sporen van inbraak te zien. "Ik denk daarom dat iemand vergeten is om de deur af te sluiten", zegt Nagtegaal. "Maar volgens mij wist de insluiper ook dat hier geld lag."

In de kerk lagen meer dan veertig gevulde schoenendozen die klaar waren om verzonden te worden. Op elk doosje lag een enveloppe met daarin vijf euro, wat ongeveer de kosten zijn voor het verzenden van het pakketje. Nagtegaal schat dat er ongeveer honderden euro's zijn meegenomen. Daarnaast is ook een van de schoenendoos volledig leeg. "Die dozen zijn met zorg door kinderen versierd en ingepakt. Als je zoiets doet, dan ben je gewoon een pannenkoek", vindt de pastoor.

Mark Bonne schrok enorm van het bericht. "Dat iemand dit doet, is belachelijk", zegt hij tegen NH Nieuws. Mark wil graag met zijn bedrijf het geld vergoeden. "Het gaat echt om de kinderen. We willen graag dat de dozen op de goede plek terecht komen."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de wijkagent vanmorgen even langs is geweest bij de kerk. "De aangifte moet nog bij ons binnen komen", vertelt ze. "We weten nog niet wat er precies is gebeurd. We hopen echt dat iemand iets heeft gezien, om te achterhalen wie het heeft gedaan."

Flyeren voor meer schoenendozen

De komende dagen gaat de pastoor met alle vrijwilligers de versierde dozen opknappen. Ook heeft iemand aangeboden om de leeggeroofde schoenendoos te vullen met speelgoed. "Ik wil hier wel een positieve draai aan geven", zegt de pastoor.

"Daarom heb ik vandaag tijdens de intocht in Limmen geflyerd over de schoenendoosactie. Daar werd heel positief op gereageerd. Ik hoop dus dat er meer dozen binnenkomen bij ons."

Op zaterdag 19 november wordt een Sinterklaasfeest georganiseerd door de kerkgemeenschap. De pastoor hoopt dan dat er meer dozen binnenkomen. Na deze viering worden de pakketjes opgehaald.