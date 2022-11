Motorrijder zwaargewond na botsing met auto in Hoorn

Een motorrijder is vanmiddag ernstig gewond geraakt op de provinciale weg in Hoorn. De motor kwam in botsing met een busje. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Inter Visual Studio

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. "Er is mogelijk ook een derde voertuig bij het ongeluk betrokken, maar dat is nog niet duidelijk", vertelt een woordvoerder van de politie. De weg is op dit moment afgesloten en blijft afgesloten tot de politie klaar is met het onderzoek naar het ongeluk.