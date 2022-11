Automobilist crasht na politie-achtervolging in Beverwijk

Een automobilist is gisteravond met zijn auto gecrasht aan de Halve Maan in Beverwijk. Dat gebeurde vlak nadat de politie de bestuurder staande wilde houden. De bestuurder sloeg op de vlucht, maar dat ging mis. Twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en overbracht naar het ziekenhuis.

De politie laat weten dat er na de crash een man naast de auto staat, twee anderen rennen snel weg. Er zit ook nog iemand in de auto, die is gewond en wordt meegenomen naar het ziekenhuis.

Kort daarop weet de politie het weggerende duo te vinden. Eén van hen blijkt ook gewond en wordt naar het ziekenhuis gebracht. De andere, een man, wordt aangehouden.

Nog vast

De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe de auto precies is gecrasht. Het zou kunnen dat de auto met hoge snelheid tegen een boom aan is gebotst. De weg is tijdelijk afgesloten geweest vanwege het onderzoek.

De twee aangehouden mannen zitten nog vast. De twee gewonden zullen op een later tijdstip worden verhoord door de politie. Op dit moment wordt onderzocht waarom de auto er zo hard vandoor ging toen de politie de auto staande wilde houden en wat de rol van de inzittenden was.