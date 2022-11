Overval op supermarkt in Amsterdam-West

Zondagochtend rond 10.45 uur is een supermarkt overvallen aan de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam-West.

De politie is een onderzoek gestart naar een overval op een filiaal van de Albert Hein. Of de dader(s) iets hebben buit gemaakt is nog onbekend. In de winkel wordt sporenonderzoek gedaan. Op Burgernet liet de politie weten dat de verdachte een blanke man is van een jaar of 40. Hij ging er te voet vandoor.