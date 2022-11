Wietplantage ontdekt na brand in Helderse kelderbox, 51-jarige man aangehouden

In een kelderbox onder een flat aan de Schoolstraat in Den Helder is gisteravond rond 22.45 uur brand uitgebroken. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen en bewoners hoefden de flat niet te verlaten. Naderhand vond de brandweer wietplanten en een groot aantal stekjes.

Toen de brandweer aankwam bij de schoolstraat waren bewoners bang dat er iemand aanwezig was in de woning erboven. De brandweer ging kijken, maar er bleek niemand thuis.

De brand was vrij snel onder controle. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de brandweer daarna een aantal wietplanten en een groot aantal stekjes ontdekte. Of dit in de woning of in de kelderbox was, is niet bekend.

Even later is er een 51-jarige man aangehouden in verband met de planten. Of dit een bewoner van de flat is, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de brand en de gevonden wietplantage. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.