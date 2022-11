Fietstaxi te water in Amsterdam, vermoedelijke bestuurder ernstig gewond

Een fietstaxi is vanmorgen vroeg in het water van de Amsterdamse Herengracht beland. Voorbijgangers zagen het voertuig rond 5.15 uur in het water en ontdekten ook dat er nog iemand in het water lag. Het slachtoffer is uit het water gehaald, gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.