Zeer grote brand bij complex met containerwoningen in Amsterdam: gewonde naar ziekenhuis

Er woedt een zeer grote brand in de Voetbalstraat in Slotervaart. Het gaat om een brand in een woning. De brand is opgeschaald naar GRIP 1, dat betekent dat er zoveel mogelijk hulpverlening op af is. De brandweer adviseert door de grote rookontwikkeling ramen en deuren dicht te houden. Er is een persoon naar het ziekenhuis gebracht, verder is iedereen uit de woning, laat de brandweer zojuist weten.