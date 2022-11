Man zwaargewond na ruzie in Purmerend, acht jongens aangehouden

Een man is vannacht zwaargewond geraakt bij een ruzie tijdens een huisfeest in Purmerend. De politie heeft acht verdachten aangehouden.

De politie ging na meldingen naar de Mosselbaai, waar een huisfeest gaande was. Er zou binnen ruzie zijn ontstaan, waarna een groep buiten verder ging. Getuigen melden aan de politie dat er buiten iemand gestoken zou zijn, een ander meldt dat er geschoten is.

Op de kruising van de Mosselbaai en de Wonderfontein vonden agenten een gewonde man. De groep die buiten stond, zou hulpverleners hebben lastiggevallen. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen, is nog niets bekend.

Acht verdachten

De politie laat weten dat er gelijk vijf jongens konden worden aangehouden. Later werden er op de Rijksweg nog drie aanhoudingen verricht omdat ze mogelijk betrokken zijn bij de ruzie. De jongens zijn tussen de 16 en 22 jaar oud.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is aan de Mosselbaai. De politie is daarom op zoek naar getuigen of camerabeelden.