AZ wint voor de vierde keer op rij bij PSV "Dit is een mega teamprestatie"

AZ ontpopt zich inmiddels tot een ware angstgegner voor PSV. De Alkmaarders wonnen de laatste wedstrijd voor de winterstop met 0-1 en doen daardoor weer helemaal mee in de titelstrijd. "Dit is echt een mega teamprestatie", zegt verdediger Sam Beukema na afloop.

Bij PSV leek alles eraan gelegen om er een feestelijke avond van te maken. Voetballegende Romario was in het Philips Stadion, Ajax had eerder op de avond punten verspeeld bij FC Emmen en PSV kon daardoor de koppositie steviger in handen nemen bij een overwinning. "En dan komt AZ op bezoek", zegt trainer Pascal Jansen, die ziet dat AZ voor het vierde seizoen op rij wint in Eindhoven.

