IJshockeyers Amsterdam Tigers buigen snelle achterstond om en blijven koploper

De Amsterdam Tigers hebben vanavond met 7-3 van hun directe concurrent Leeuwarden Capitals gewonnen. Het was lange tijd spannend in de Jaap Edenhal, maar uiteindelijk overtuigden de Amsterdammers.

In de tweede periode kreeg Amsterdam meer grip op de wedstrijd. Het kreeg nog wel een tegendoelpunt, maar door treffers van Alexander Karol, Donny Pohlman en een stijlvolle goal van de Tsjech Petr Novák werd de wedstrijd snel in het slot gegooid: 6-3.

Een kleine vijf minuten later kwamen de Amsterdammers weer op achterstand. De ontevredenheid was duidelijk hoorbaar vanaf de reservebank. Michael Mackie Kwist en Nijs Hille stelden de coaches weer gerust. Beiden maakte een doelpunt, waardoor er met een voorsprong gerust kon worden.

De wedstrijd begon alles behalve soepel voor de hoofdstedelingen. Na iets meer dan één minuut spelen zette Tycho Houben de gasten namelijk op voorsprong. De Tigers hadden in de openingsfase moeite om in hun spel te komen. Toch bracht aanvoerder Calvin Pohlman zijn ploeg halverwege de eerste periode weer op gelijke hoogte.

In de laatste periode van de wedstrijd liep het team van coach Ondrej Kratky nog uit naar 7-3. De Tsjechische coach had na afloop gemengde gevoelens. "De start was niet ideaal, maar we kwamen steeds beter in ons spel. In de derde periode hebben de jongens laten zien wat ik graag wil zien. Uiteindelijk ben ik blij met de drie punten'', aldus Kratky.

Ook aanvoerder Pohlman was tevreden na afloop. "We trokken uiteindelijk de winst over de streep. Dat is het belangrijkste. Het ontbrak af en toe wel aan scherpte. Dan krijg je toch een snelle goal tegen. Gelukkig hadden we de capaciteit om dat ook weer om te draaien."