Volwassen AZ doorstaat topper in Eindhoven en hijgt PSV en Ajax in de nek

AZ had het in de slotfase ontzettend zwaar tegen PSV, maar keert toch met drie punten terug naar Alkmaar. Vangelis Pavlidis maakte de enige goal in de topper. Daardoor werd het 0-1 en blijven de Alkmaarders in het spoor van de koplopers.

Lachende gezichten bij AZ na de goal van Vangelis Pavlidis - Pro Shots / Peter van Gogh

In de wetenschap dat Ajax dure punten had verspeeld op bezoek bij FC Emmen, begon AZ aan de topper met koploper PSV. Trainer Pascal Jansen wijzigde zijn elftal op een aantal plaatsen. De meest opvallende wijziging was dat Maxim Dekker ontbrak in het hart van de verdediging en werd vervangen door Pantelis Hatziakos. Daardoor begon Yukinari Sugawara als rechtsback. Stiftje Pavlidis Opvallend was ook dat AZ heel hoog druk durfde te zetten. Daarmee dwong het niet zozeer kansen af, maar wist het de Eindhovenaren wel ver weg van het eigen doel te houden. Na een kleine twintig minuten spelen nam AZ brutaal de voorsprong. Voormalig FC Volendam-speler Joey Veerman speelde de bal dramatisch terug in de voeten van Jesper Karlsson. Hij stak Vangelis Pavlidis op het juiste moment weg en de Griekse spits rondde keurig af met een stiftje over keeper Walter Benitez: 1-0. Bekijk hieronder de goal van Pavlidis. Tekst gaat verder onder de tweet

PSV dringt aan De wedstrijd was vervolgens in evenwicht met kansen voor PSV via Xavi Simons en Cody Gakpo, die allebei naar het WK gaan. Jens Odgaard schoot de bal namens AZ hard in het zijnet, maar de Alkmaarders moesten vooral Sam Beukema dankbaar zijn. De centrale verdediger haalde een bal van Philipp Max, die de bal over Hobie Verhulst legde, van de lijn. Tien minuten voor rust kon AZ opnieuw opgelucht ademhalen, want Érick Gutiérrez kopte de bal tegen de paal. Op slag van rust had Tijjani Reijnders de kans om de score te verdubbelen, maar de middenvelder vond de lat met zijn schot. Tekst gaat verder onder de foto

Xavi Simons (r) baalt na de afgekeurde goal van PSV - Pro Shots / Peter van Gogh

Buitenspelgoal PSV oogde getergd na rust en klopte behoorlijk aan de deur. Cody Gakpo leek de Eindhovenaren langszij te brengen met een rake kopbal, maar stond een schoenlengte buitenspel. De Alkmaarders hadden meerdere keren kunnen profiteren, maar wisten de dreiging niet om te zetten in uitgespeelde kansen. AZ hield lang stand, maar een kwartier voor het einde had de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij het slotoffensief ingezet. Zo speelde Noni Madueke zich goed vrij en kwam gevaarlijk door. Hij schoot de bal snoeihard via Verhulst op de paal. Het bleef tot het einde ongemeen spannend, maar AZ hield vol. Door de overwinning heeft AZ één punt minder dan koploper Feyenoord, Ajax en PSV. De Rotterdammers kunnen morgen profiteren, als ze winnen van Excelsior. De Alkmaarders spelen na de WK-stop thuis tegen Vitesse. Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Clasie, Reijnders, D. De Wit; Odgaard, Pavlidis (Lahdo/87), Karlsson (M. De Wit/80)