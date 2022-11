Sinterklaas veilig aangemeerd in Alkmaar, en met een druk bezoekschema in de regio

De Sint is in de regio aangekomen, ondanks de gezonken Pakjesboot. Met een geleend schip meerde hij vanmiddag aan bij de Bierkade, waar hij werd opgewacht door honderden kinderen en de burgemeester van Alkmaar.

De burgemeester had vooraf nog wel wat zorgen of Sinterklaas wel zou komen, want 'hoe moet het met de boot?'. "Maar 'het komt goed', hoorde ik vanochtend toen ik gebriefd werd", zei ze tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

Tekst gaat verder onder video.