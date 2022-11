Dubbelslag Ignacio helpt AFC langs Scheveningen en Jong FC Volendam pakt volle buit

AFC blijft goed presteren in de tweede divisie. De Amsterdammers wonnen met duidelijke cijfers van Scheveningen, 4-1. Raily Ignacio had daarin een groot aandeel met twee treffers. Jong FC Volendam verraste IJsselmeervogels: 0-1, terwijl OFC (late nederlaag) en Koninklijke HFC (gelijkspel) zonder driepunters bleven.

Raily Ignacio (r) juicht met zijn ploeggenoten na de openingstreffer - Pro Shots / Stanley Gontha

AFC – Scheveningen 4-1 40’ Raily Ignacio 1-0

53’ Darren Maatsen 2-0

61’ Michael de Niet 2-1

65’ Melvin Platje 3-1

80’ Raily Ignacio 4-1

Opnieuw pakte AFC drie punten in de tweede divisie. Dat was voor de vijfde keer op rij. De laatste nederlaag was 1 oktober tegen Kozakken Boys. In eigen huis tegen Scheveningen duurde het even voor Raily Ignacio de score opende. Hij maakte 1-0 op aangeven van Guus van Weerdenburg. Snel na rust was het Darren Maatsen, die de score verdubbelde. De bezoekers brachten de spanning terug door een goal van Michael de Niet: 2-1. Hoop op een gelijkmaker verdween snel, nadat Melvin Platje een voorzet van Cody Claver binnengleed: 3-1. In de slotfase deed Ignacio opnieuw een duit in het zakje, waarmee de eindstand werd bepaald. De Amsterdammers blijven koploper met 30 punten. HHC (29) en Quick Boys (28) zijn de naaste belagers. Laatstgenoemde is volgende week de tegenstander. Tekst gaat verder onder de foto

Joey Antonioli scoorde eerder ook al tegen Quick Boys - Pro Shots / Toon Dompeling

IJsselmeervogels – Jong FC Volendam 0-1 56' Joey Antonioli 0-1 De Volendamse beloften verrasten IJsselmeervogels op Sportpark De Westmaat. Na een kwartier kreeg Joey Antonioli een grote kans, maar hij kreeg de bal niet voorbij Jaimy Schaap. Even daarvoor had Wessel Boer al recht in de handen van Kayne van Oevelen gekopt. Direct na rust was het Givairo Read, die een opgelegde kans kreeg. Hij raakte de bal verkeerd. Khalid Tadmine schoot uit een kansrijke positie over. Uiteindelijk opende Antonioli de score: 0-1. De Volendamse jonkies kwamen niet veel later goed weg, nadat Kevin Sterling werd getrapt in de zestien. De scheidsrechter gaf echter geen penalty. Vlak voor tijd ging een kopbal van Kian Visser net over, maar verder kwam IJsselmeervogels niet. Door de zege neemt Jong Volendam iets meer afstand van de onderste plekken. Zij staan nu gedeeld dertiende met veertien punten. Volgende week spelen ze tegen TEC uit Tiel, dat een-na-laatste staat. Tekst gaat verder onder de foto

Maxwell Frimpong (l) in gevecht met Bram Franken - Pro Shots / Vincent de Vries

OFC – Quick Boys 1-2 42’ Danny van den Meiracker 0-1

82’ Soufiane Reclaoui 1-1

95’ Ivailo Staal 1-2 Heel lang mocht OFC dromen van een driepunter tegen titelkandidaat Quick Boys. Een late goal dompelde de Oostzaners uiteindelijk in rouw. Na twee minuten kreeg Youssef El Kachati een vrije doortocht richting het doel, maar zijn inzet ging naast. Chima Bosman dook ook op voor het OFC-doel. Hij kon ook niet de trekker overhalen. Vlak voor rust bleek driemaal scheepsrecht, nadat Danny van den Meiracker scoorde: 0-1. In de tweede helft kregen de bezoekers opnieuw de betere kansen, maar was het aan goalie Daniel Agyei te danken dat het 0-1 bleef. Dyllandro Panka en El Kachati dachten te scoren. Hun goals werden echter afgevlagd wegens buitenspel. Soufiane Reclaoui maakte vervolgens 1-1. In de laatste minuut van de blessuretijd was het Ivailo Staal, die zijn ploeg toch de zege schonk: 1-2. OFC blijft laatste staan in de tweede divisie. De ploeg speelt volgende week tegen Excelsior Maassluis.

Excelsior Maassluis - Koninklijke HFC 0-0 Koninklijke HFC kreeg genoeg kansen tegen Excelsior Maassluis, maar bleef toch met lege handen achter. Zakaria Eddahchouri (schot op Tom Boks) en Jacob Noordmans (buitenkant paal) zorgden in de beginfase voor het gevaar. Eddachouri stond even later in een kansrijke positie, Sietse Brandsma kon hem echter niet bereiken. Brandsma ging vlak voor rust alleen op Boks af. De doelman won de een-op-een. Direct na rust was het Eddahchouri, die net naast schoot uit een voorzet van Josh Hilton. HFC leek een strafschop te gaan krijgen, maar de scheidsrechter wuifde de protesten weg. Grote kansen creëerden de Haarlemmers niet meer. Daardoor bleef de stand 0-0. HFC blijft door het gelijkspel steken op de elfde plaats met zestien punten. Jong Sparta Rotterdam is de volgende tegenstander.