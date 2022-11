Hoe Bernadette met haar authentieke winkel crisis na crisis doorstaat

De crisis van de jaren 80, een auto-ongeluk en brand: Bernadette Boom (69) heeft in haar veertigjarige loopbaan met menig crisis te maken gehad. Toch houdt ze dapper stand met haar winkel vol 'ouderwetse' huishoudelijke producten in een knus Alkmaars winkelstraatje. Aan NH Nieuws vertelt ze, vlák voor haar pensioen, hoe ze dit doet.

Veertig jaar geleden nam ze Ouderwetse Winkel Boom in de Alkmaarse Huigbrouwerstraat over van haar schoonvader, nadat hij bij een auto-ongeluk was overleden. Tot voor kort kon je daar van 9 tot 18 uur terecht, maar nu opent ze een halfuur later en sluit de winkel om 17.30 uur. Op die manier bespaart ze op stook- en personeelskosten. "Dat scheelt iets, maar we letten altijd al wel op de kleintjes."

Volgens Bernadette redt haar winkel het "dankzij onze trouwe klanten en fantastische medewerkers." In onderstaande video vertelt ze tussen de borstels, klompen en ragers, hoe dat de afgelopen jaren gegaan is.

"En toen in 2015 een icoon als de V&D failliet ging , en zij hun pand hier om de hoek op de Laat sloten, dacht ik wel 'hoe kan het dat wij er nog steeds zijn?', dat is toch wel bijzonder."

"Ik heb in de afgelopen veertig jaar ongelooflijk veel crisissen zien komen, maar ook zien gaan", memoreert ze. "In 2012 woedde er brand in een appartement boven de winkel. Dat zorgde voor grote water- en roetschade, maar ook dat hebben we overleefd."

Bernadette Boom is in Alkmaar zeker niet de enige winkelier die maatregelen heeft getroffen. "In het centrum wordt door meer winkeliers geschoven met openingstijden", aldus Loes Bruinenberg van de winkeliersvereniging Alkmaars Bolwerk.

"Om de stookkosten iets te verminderen, maar vooral om werknemers niet op te zadelen met extra uren door het personeelstekort. Ook sneuvelt hier regelmatig de koopavond of de zondagse opening."

Afscheid

Midden in een crisis begon Bernadette als winkelier, en nu neemt ze tijdens een crisis afscheid. Met vertrouwen in de toekomst draagt het stokje over aan haar zoon. "Sinds januari ben ik aan het afbouwen."

Ze denkt dat ze het 'winkelieren' niet erg gaat missen. "Voor alles is een tijd. Ik heb het veertig jaar met hart en ziel gedaan, maar het is ook goed dat het nu klaar is. Dat het in de familie blijft, is daarbij een fijne gedachte."