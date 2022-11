Avondje uit in Alkmaar komt deze man duur te staan

Een 30-jarige man heeft het gisternacht wel heel erg bont gemaakt in Alkmaar. Hij kreeg vier keer te maken met de politie. De eerste twee keer voor wildplassen en de derde en de vierde keer voor rijden onder invloed.

Er was blijkbaar sprake van hoge nood, want de eerste twee boetes voor het wildplassen kreeg de man binnen een kwartier. Met de twee verse prenten, samen goed voor 280 euro, op zak stapte hij vervolgens de auto in. Bij het verlaten van de parkeergarage raakte de man een paaltje, hierop werd hij aangehouden.

Eenmaal op het bureau moest hij blazen. Met een score van 245 ugl, drie keer teveel, ontving de man zijn derde boete van de avond en een rijverbod. Desondanks besloot de man toch weer de auto in de stappen. Hierop is de man voor de vierde keer aangehouden.

Hoeveel boetes de man in totaal krijgt, wordt bepaald door de officier van justitie. De politie heeft de man inmiddels heengezonden. Zijn woonplaats is niet bekend.