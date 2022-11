Sinterklaas komt aan in Enkhuizen

Sinterklaas zet vanmiddag voet aan wal in Enkhuizen. Om 14.00 uur wordt hij ontvangen op het bordes van het Snouck van Loosenhuis. Onze mediapartner WEEFF is live aanwezig bij de intocht. Kijk hieronder mee.

Vandaag is WEEFF live bij de sinterklaas intocht van Enkhuizen. Kan je er niet bij zijn? Via onze stream mis je er niets van!

Na het welkom op het bordes volgt een feestelijke rondgang door de binnenstad met een aantal stops onderweg waarbij het mogelijk is om de sint een handje te geven, selfies of een klein praatje te maken.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

