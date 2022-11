De Wadden als inspiratie: schrijvers werkten op Texel aan vierde bundel eilandverhalen

Zeker als beginnend schrijver is het niet makkelijk om je eigen werk gepubliceerd te krijgen, merkte schrijverscoach Marelle Boersma. "Dus zocht ik naar manieren om de doelen van de schrijvers toch te bereiken. Ik kwam op het plan van een verhalenbundel en legde dat voor aan bevriende uitgever. En die zag er wel wat in. Ook door een garantie op goede verhalen - er is een toetsing, niet elke schrijver mag meedoen - en een redactie en vormgeving."

Goed doel

Aan elke bundel is een goed doel verbonden. Zo is in het verleden een deel van de opbrengst naar de Waddenvereniging, de zeehondenopvang en naar Stichting Texel Vogeleiland gegaan. Dit keer is de KNRM Texel het aan de verhalenbundel gekoppelde goede doel. "Minstens een van de verhalen moest ook gaan over een reddingsactie", vertelt Boersma. "Net zoals in de vorige bundel bijvoorbeeld in elk verhaal een vogel terug moest keren."

De schrijvers, die niet per definitie beginnend zijn, staan in de rij om mee te doen aan deze bundelreeks, merkt Boersma. "Voor de meesten is dit de eerste publicatie. Ik ben altijd op zoek naar verbinding en dit is natuurlijk een echt samenproject. En waarom de Wadden? Ik ben er gek op. Als kind ben ik er vaak geweest. Het heeft iets speciaals, met de ruige natuur."