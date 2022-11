'Het kleine café aan de haven' memoreert Pierre Kartner (87)

Café 't Schippershuis in Hoorn rouwt om de dood van Pierre Kartner, dinsdag overleed hij op 87-jarige leeftijd. Het café had namelijk een speciale band met de zanger, zij zijn hét 'kleine café aan de haven' waar Kartner over zong. "Hij zat hier gewoon tussen het volk en hoorde erbij", vertelt Jan Klerk, eigenaar 't Schippershuis.

Pierre Kartner was zanger, componist en producer en stond bekend als 'Vader Abraham'. "Het is bijzonder. Hij heeft hier natuurlijk het liedje over ons café geschreven in 1974. Aan die tafel, bij ons", vertelt de eigenaar trots.

Nietsvermoedende wachtte Kartner in het café in Hoorn op een journalist van de Telegraaf, "maar die kwam niet opdagen". En toen begon het bij Kartner te kriebelen, "hij begon te schrijven op een viltje, over alle dingen die hij zag, zoals de poster van de plaatselijke voetbalclub." Het was zijn inspiratie voor het nummer 'In 'T Kleine Café Aan De Haven'.

'Toeval bestaat niet'

Ook de gasten in het café weten waarom het een bijzondere plek is. Ze werden op de watertaxi toevallig gewezen op de connectie tussen Kartner en het café door een Horinees. "Twee minuten later kwam door op het nieuws dat hij was overleden. Toeval bestaat niet."