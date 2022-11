's Winters te koud, 's zomers bloedheet: deze Medemblikse school heeft nog enkel glas

De directeur van de Maria Bernadette school in Medemblik is hoopvol dat zijn school komend jaar eindelijk geld krijgt van de gemeente om de nodige vernieuwingen uit te voeren. Zijn leerlingen zitten namelijk nog steeds in een verouderd gebouw dat niet voldoet aan de moderne eisen. "Kinderen klagen tegen hun leerkrachten: het tocht hier."

Een belangrijker probleem is dat de school volgens de directeur een 'grote klankkast' is. "Allemaal steen, begon en tegels. Het minste of geringste wat kinderen aan geluid produceren klinkt ontzettend hard in de klassen en de gangen."

Eigenlijk moet de cv-ketel om 5 uur 's ochtends al op volle bak gaan draaien. "Anders is het om half 9 nóg fris in het klaslokaal", zegt directeur Bart Rosa Bian. "Dubbel glas zou een hoop schelen, we hebben gewoon nog enkel glas. En in de zomer is het bloedheet."

Het geval van de Maria Bernadette past in het landelijke beeld. Eerder deze week meldde de NOS naar aanleiding van onderzoek van Bouwend Nederland dat de helft van de scholen in ons land aan renovatie of nieuwbouw nodig is en kampt met problemen als schimmel, vocht, tocht en te weinig frisse lucht. Daarmee voldoen zij niet aan de moderne eisen voor duurzaamheid, gezondheid en ventilatie.

Er is dus geld nodig voor verbouwing of nieuwbouw, en daar heeft de school om gevraagd aan de gemeente in de begroting voor 2023. Over drie maanden zal bekend zijn of de raad de plannen goedkeurt. Maar het wordt nog spannend of de Medemblikse portemonnee toereikend genoeg is, aangezien de gemeente al langere tijd met financiële problemen kampt.

Bovendien is de Maria Berrnadette niet de enige school die een opknapbeurt nodig heeft. "De gemeente Medemblik is groter dan alleen de stadskern", legt Rosa Bian uit. "Hier staan er drie scholen op de lijst om te worden aangepakt, maar je hebt ook in Andijk en Zwaagdijk scholen waarvan ik zeg: 'wow, die staan ook op de nominatie om verbouwd te worden.'"

'Kom op!'

Klein onderhoud is er aan de Maria Bernadette-school wel gedaan. Rosa Bian: "Vorig jaar hebben we nog de wanden laten schilderen voor een frisse blik. En we hebben drie nieuwe cv-ketels neergezet, terwijl we weten dat het over een paar jaar heel anders gaat worden. We moesten wel, de winter komt eraan."

De directeur is hoopvol dat er volgend jaar eindelijk gestart kan worden met de plannen voor de lange termijn. Dan kunnen de kinderen volgens hem over twee of drie jaar echt in een vernieuwd gebouw zitten. "Maar het is een zware strijd. We hopen dat de gemeente het geld bij elkaar kan krijgen. Ik begrijp de spagaat waarin ze nu verkeren, maar aan de andere kant zeg ik ook: 'jongens, kom op, onderwijs is het belangrijkste wat er is, gas erop!'"